Bulgaria-Italia oggi in chiaro: a che ora e dove vedere la partita

Bulgaria-Italia è la partita, in onda oggi in chiaro, valida come secondo match, all'interno del girone C, per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri di Roberto Mancini sono a caccia di una nuova vittoria dopo essersi imposti per 2-0 sull'Irlanda del Nord nella partita d'esordio.

A che ora e dove vederla

Bulgaria-Italia sarà trasmessa dalle 20:35 su Rai1, subito dopo il TG1 della sera.

Sarà possibile seguire la partita di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Per la nazionale allenata da Roberto Mancini, imbattuti da 23 partite, spazio, in attacco, ad Andrea Belotti, che sostituirà Immobile nel ruolo di punta centrale, con la conferma di Insigne e Berardi. In Lituania, invece, toccherà a Ciccio Caputo, per completare la rotazione prevista dal Ct.

La telecronaca di Bulgaria-Italia sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Donatella Scarnati e interventi da bordocampo di Alessandro Antinelli, con Paola Ferrari, Claudio Marchisio ed Enrico Varriale in studio.