Buffy, l'ammazzavampiri: Charisma Carpenter respinge una folle teoria di una fan

Charisma Carpenter ha respinto una teoria di una fan di Buffy, l'ammazzavampiri, serie di culto tra gli anni '90 e 2000, in cui ha interpretato Cordelia Chase, compagna di scuola e nemicamica della protagonista.

In un video su TikTok, Carpenter non ha approvato l'ipotesi secondo cui Cordelia sia un'amica migliore per Buffy rispetto al resto dei componenti della Scooby Gang come Xander, Willow e Giles.

La risposta di Charisma Carpenter

"È un'opinione così impopolare" ha risposto l'attrice "Causerà qualche controversia. Davvero lo pensi? Pensi che Cordy sia stata una migliore amica per Buffy rispetto agli Scoobies? Santo cielo".

A quel punto Carpenter ha chiesto delle prove sulla teoria di Cordelia:"Ho bisogno di una dissertazione in elenco puntato su tutti i modi che dimostrano sia vero. Mettiti al lavoro. Devo saperlo. Devi dirmi tutti i modi in cui Cordy sia stata una migliore amica per Buffy rispetto alla sua Scooby Gang. Inoltre, Cordy era parte della Scooby? Scrivimelo nei commenti".

Il rapporto tra Cordelia e Buffy

In diversi episodi di Buffy, l'ammazzavampiri, si delinea il rapporto tra Buffy e Cordelia, in cui un pizzico di invidia serpeggia tra le due: Buffy vorrebbe un po' della spensieratezza di Cordelia mentre quest'ultima vorrebbe un'esistenza che abbia maggior significato.

Charisma Carpenter interpretò Cordelia Chase nelle prime tre stagioni di Buffy - L'ammazzavampiri, prima recitare nello stesso ruolo nello spinoff con David Boreanaz, Angel.

Nel cast della serie madre anche Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan e Nicholas Brendon, con la partecipazione di Anthony Stewart Head nel ruolo di Rupert Giles.