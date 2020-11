Buffy/Angel: i due nuovi fumetti disponibili da oggi

Dopo lo straordinario successo dei primi due volumi del reboot a fumetti di Buffy - L'ammazzavampiri, il 12 novembre saldaPress ha pubblicato il primo volume della serie reboot di Angel. E da oggi è in arrivo un altro attesissimo volume da tutti i fan della serie: il crossover Buffy/Angel: La Bocca dell'Inferno.

Di cosa si tratta? Buffy/Angel: la Bocca dell'Inferno (pagg. 128, euro 19,90 regular e euro 21 variant) mette faccia a faccia, come recita il titolo del graphic novel, Buffy e Angel, i due protagonisti del Buffy Universe, in un confronto destinato a spalancare le porte dell'inferno. Buffy e la sua Scooby Gang sono chiamati ad arginare una grave minaccia per le vite degli abitanti di Sunnydale: una Bocca dell'Inferno. Nel frattempo, Angel - il vampiro maledetto che possiede un'anima - arriva in città alla ricerca della propria redenzione che passa proprio per la chiusura di quell'entrata infernale.

E nessun essere umano, demone o Cacciatore potrà fermarlo. Gli sceneggiatori Jordie Bellaire e Jeremy Lambert, affiancati della disegnatrice italiana Eleonora Carlini, fanno finalmente incontrare Buffy e Angel, due icone pop create dal leggendario Joss Whedon. Un grande evento editoriale per tutti i fan di BUFFY. Quindi da oggi Buffy/Angel: la Bocca dell'Inferno sarà disponibile in edizione regular e variant.

