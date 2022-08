Bud Spencer e Terence Hill, i migliori film su Disney+ in streaming da oggi

A partire da oggi 5 agosto 2022 arrivano su Disney+ in streaming quattro filmoni della coppia Bud Spencer e Terence Hill per tutti gli abbonati: scopriamoli insieme!

A partire da oggi 5 agosto 2022 arrivano su Disney+ in streaming quattro filmoni della coppia Bud Spencer e Terence Hill per tutti gli abbonati: Altrimenti ci arrabbiamo!, Più forte, ragazzi!, Lo chiamavano Trinità e Continuavano a chiamarlo Trinità.

In Altrimenti ci arrabbiamo, commedia diretta nel 1974 da Marcello Fondato, Kid (Terence Hill) e Ben (Bud Spencer), un meccanico e un camionista, vincono una Dune Buggy ad una gara di autocross. Per stabilire a chi spetti il premio decidono di misurarsi in una prova di resistenza gastronomica. Il match, sfortunatamente, viene interrotto da una banda di motociclisti che mette a soqquadro il locale dove si disputa la sfida e distrugge l'ambitissimo veicolo. In realtà l'obiettivo dei teppisti è un vicino parco di divertimenti che se demolito permetterebbe la costruzione di un grattacielo. Kid e Ben non spettavano altro: è ora di salvare il luna-park e di portarsi a casa una Dune Buggy nuova di zecca.

Altrimenti ci arrabbiamo: una scena del film

In Più forte, ragazzi!, Plata e Salud sono due amici piloti che lavorano per linee private. Sbarcano il lunario portando aeroplani destinati alla demolizione e cercando di incassare così i soldi dell'assicurazione. Con un vecchio e scalcinato aeroplano iniziano a commerciare con i cercatori di smeraldi e si mettono così contro uno speculatore che monopolizza il settore. Questi li mette contro le autorità del posto, ma i due si libereranno... a suon di sganassoni!

In Lo chiamavano Trinità finiamo nel Far West dove un pistolero buono e pigro, Trinità giunge in una cittadina dove ritrova suo fratello, detto Bambino, sotto le mentite spoglie di sceriffo, assunte per poter meglio perpetrare un furto di bestiame. Insieme decidono di difendere un gruppo di poveri mormoni dalle angherie di Harrison, un perfido maggiore che vuole impadronirsi delle loro terre... Questa pellicola di culto del 1970, diretta da E.B. Clucher, è stato il film che, a suon di sberle e scazzottate, ha cementato l'immagine dei due come coppia comica e insieme più tosta del cinema italiano.

Lo chiamavano Trinità: Bud Spencer e Terence Hill in una scena del film

In Continuavano a chiamarlo Trinità i due fratelli fuorilegge e vagabondi dal cuore tenero Trinità e Bambino vengono scambiati per due agenti federali e approfittano della situazione per rubare un ingente bottino nascosto in un convento di frati da una banda di fuorilegge. I due si trovano a fronteggiare, a forza di pugni e schiaffi, una banda di feroci banditi, assoldati da un ricco speculatore. Il film è stato il campione d'incassi assoluto nella stagione 1971-72 con una cifra pari a 6.087.656.000 di euro incassati al botteghino.