Bubble: il teaser del film animato diretto da Tetsuro Araki

Bubble è il nuovo film animato diretto da Tetsuro Araki che verrà distribuito il 28 aprile su Netflix e il teaser mostra le prime scene della storia.

Nel video diffuso online si vede la città di Tokyo invasa dalla bolle e vengono introdotti i due protagonisti, oltre a dare spazio ad alcune suggestive sequenze della spettacolare e suggestiva avventura compiuta sfidando anche le leggi della gravità.

Il film Bubble è stato diretto da Tetsuro Araki, già autore di successi come Death Note e Attack on Titan.

Il progetto può contare sulla collaborazione con l'illustratore Takeshi Obata, mentre la sceneggiatura è firmata da Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica). Le musiche, invece, sono firmate da Hiroyuki Sawano.

Tra i doppiatori della versione originale ci sono Yuki Kaji, Jun Shison, Mamoru Miyano e Tasuku Hatanaka.

La sinossi ufficiale anticipa:

In una Tokyo in cui la forza di gravità è stata sconvolta, un ragazzo e una ragazza si cercano... Questa storia è ambientata a Tokyo, dopo che una pioggia di bolle è caduta sulla terra, sovvertendo le leggi della fisica. Isolata dal resto del mondo, Tokyo è diventata il campo da gioco di un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, lo sfondo per battaglie tra squadre di parkour in volo tra i palazzi.

Un giorno Hibiki, un giovane fuoriclasse famoso per il suo stile spericolato, compie una mossa avventata e precipita nel mare che obbedisce alla forza di gravità. Uta, una ragazza dotata di poteri misteriosi, gli salva la vita. In quel momento, i due sentono un suono particolare, impercettibile agli altri. Perché i destini di Hibiki e Uta si sono incrociati? Il loro incontro è l'inizio di una rivelazione che cambierà ogni cosa.