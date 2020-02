Bruno Mars stringe un accordo con Disney: in arrivo un nuovo film musicale

Bruno Mars ha stretto un accordo con Disney che prevede la realizzazione di un film di genere musicale prodotto e interpretato dalla star vincitrice di numerosi premi Grammy.

La notizia arriva a pochi giorni dall'annuncio che Hamilton, l'acclamato musical di Lin-Manuel Miranda, arriverà nelle sale americane dopo che lo studio ha pagato ben 75 milioni di dollari per ottenerne i diritti cinematografici.

Bruno Mars, secondo quanto dichiara il sito Deadline, dovrebbe creare e interpretare nuovi brani musicali per il film della Disney di cui non sono ancora stati rivelati il titolo o la trama.

L'artista è apparso in passato in film come Mi gioco la moglie... a Las Vegas e ha lavorato come doppiatore in occasione di Rio 2: Missione Amazzonia. Mars e Disney sono attualmente impegnati a cercare il regista e lo sceneggiatore adatti a trasformare le idee in un film.

Bruno Mars ha conquistato fino a questo momento ben 11 Grammy, con ben 27 nomination, e ha venduto oltre 200 milioni di singoli in tutto il mondo.