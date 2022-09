Bruno Barbieri 4 Hotel stasera su Sky Uno e NOW: Bologna nella nuova puntata

Stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW torna Bruno Barbieri 4 Hotel: nella nuova puntata lo chef Barbieri fa tappa a Bologna.

Si torna a casa per la nuova sfida di Bruno Barbieri 4 Hotel, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15 e in streaming su NOW: la nuova tappa della gara tra gli albergatori sarà Bologna, in un viaggio straordinario tra il centro storico della città e i suoi colli immersi nella natura.

Amatissima dagli studenti come storica e importante città universitaria e non solo, Bologna sarà il teatro del nuovo capitolo della gara. E per Bruno sarà una doppia emozione, visto che è nato a Medicina, poco lontano dal capoluogo emiliano.

Gli albergatori in gara saranno: