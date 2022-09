Bruno Arena: morto il comico del duo Fichi d'India, aveva 65 anni

Bruno Arena, del duo comico Fichi d'India, è morto oggi 28 settembre 2022 all'età di 65 anni. A dare la notizia della dipartita del cabarettista è stato il figlio Gianluca Arena, che da tempo segue le orme del padre, con una storia su Instagram.

Bruno arena: annuncio morte figlio Instagram

"Non ero pronto. Ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà. Lasci un vuoto immenso", ha scritto il giovane comico su Instagram.

Il 17 gennaio 2013, durante la registrazione di una puntata di Zelig, Bruno Arena era stato ricoverato e operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale causata dalla rottura di un aneurisma. Un mese dopo il comico fu trasferito dall'Ospedale San Raffaele di Milano a un centro di riabilitazione. Il 1° marzo uscì dal coma.

L'anno dopo la sua prima uscita pubblica, allo Stadio San Siro, per tifare la suq squadra del cuore, l'Inter ,nella partita contro il Bologna.

Al suo fianco la famiglia e il collega del duo Fichi d'India Max Cavallari, che ha aggiornato periodicamente il pubblico sulle condizioni di salute dell'amico e collega.

Nato a Milano nel 1957, Bruno Arena si diplomò all'Isef e divenne insegnante di educazione fisica in diverse scuole in provincia di Varese finché nel 1984 un terribile incidente in auto lo costrinse a interrompere l'attività e a sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche per via della perdita parziale della vista da un occhio.

Nel 1988 avviene l'incontro con Max Cavallari e la nascita del suo Fichi d'India, in onore della vegetazione della spiaggia di Palinuro dove presero questa importante decisione. Il duo iniziò a esibirsi nei locali del Varesotto e poi di tutta Italia, fino all'esordio televisivo su Italia 1, nella trasmissione Yogurt, e radiofonico su Radio Deejay, con la trasmissione Tutti per l'una insieme a Marco Baldini.

A metà degli anni '90 Bruno Arena e Max Cavallari vengono accolti nel cast de La sai l'ultima su Canale 5 e da lì ha inizio una fortunata carriera televisiva con l'approdo a Zelig su Italia 1 e a Colorado. Da qui seguirà la partecipazione a commedie e cinepanettoni.

Su Twitter il cordoglio degli amici e colleghi, tra cui il cantante Paolo Belli, e il saluto del Governatore della Lombardia Attilio Fontana.