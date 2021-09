Britney vs Spears: il trailer del documentario della battaglia legale della popstar

Netflix ha condiviso il trailer del documentario Britney vs Spears in cui si racconterà la battaglia legale con al centro la popstar.

Il 28 settembre debutterà su Netflix il documentario Britney vs Spears, di cui oggi è stato diffuso il trailer, in cui si affronteranno i dettagli della controversa tutela legale che ha portato la popstar a criticare duramente la situazione che sta affrontando da anni.

Il video anticipa qualche dettaglio sostenendo che verranno condivise nuove informazioni riguardante la battaglia legale in corso.

Il documentario Britney vs Spears è diretto da Erin Lee Carr e proverà a ricostruire quanto accaduto dopo il 2008, anno in cui il padre James Spears ha iniziato a occuparsi della figlia dal punto di vista legale, sostenendo che non fosse in grado di prendere delle decisioni in modo autonomo e consapevole.

Nel 2017 la reginetta del pop ha poi deciso di smettere di esibirsi fino a quando il padre non si occuperà più di ogni aspetto della sua vita.

Recentemente Britney ha parlato al giudice che si occupa della sua richiesta di porre fine alla tutela legale rivelando dei dettagli della sua vita privata e spiegando perché vuole "riavere la sua vita" dopo tutti questi anni trascorsi sotto il controllo di altre persone.

Il padre ha annunciato la sua decisione di passare il controllo a un'altra persona, decisa dalla corte e dal team che si occupa degli interessi di Britney. Poche settimane fa, Jamie avrebbe inoltre chiesto di porre fine alla custodia legale che è in vigore ormai da 13 anni, dichiarando di volere il meglio per sua figlia.

Nel frattempo la star ha annunciato il suo fidanzamento con l'attore e personal trainer Sam Asghari, suscitando reazioni contrastanti.