Britney Spears: il padre ha chiesto di mettere fine alla sua tutela legale

Il padre di Britney Spears, secondo quanto dichiarato da varie testate giornalistiche, ha ufficialmente chiesto di mettere fine alla sua tutela legale e il noto caso giudiziario che coinvolge la pop star di fama mondiale sembra essere giunto alla fine. A quanto pare, già a metà agosto, Jamie Spears aveva annunciato, tramite il suo legale, di essere intenzionato a fare un passo indietro.

L'avvocato di Britney, di conseguenza, aveva recentemente chiesto di accelerare i tempi burocratici per chiudere il procedimento nel minor tempo possibile, rinunciando inoltre alla richiesta dell'uomo di una buona uscita pari a due milioni di dollari.

Secondo un recente segmento di NBC Jamie ha presentato la richiesta per mettere fine alla custodia legale, dopo 13 anni di conservatorship, sostenendo di aver sempre e solo voluto il bene di Britney. Il suo avvocato ha spiegato: "Come ha più volte ripetuto, James vuole il meglio per sua figlia".

"Se Britney vuole mettere fine alla custodia e ritiene di poter gestire la sua vita, allora è giusto che abbia una chance", enuncia la documentazione depositata in tribunale. Matthew Rosengard, l'avvocato dalla cantante, ha ribadito che la richiesta di denaro da parte Jamie non sarà assecondata: "Il palese tentativo del signor Spears di barattare la sospensione e la rimozione in cambio di circa 2 milioni di dollari di pagamenti, oltre ai milioni già raccolti dal patrimonio della signora Spears dal signor Spears e dai suoi soci, è destinato a fallire".