Britney Spears su Instagram: dopo il nudo quasi integrale, tocca al lato b (FOTO)

Britney Spears, dopo il suo recente nudo quasi integrale, ha deciso di spogliarsi nuovamente questa domenica indossando soltanto un perizoma rosso al fine di sfoggiare il suo lato b davanti allo specchio, facendo impazzire i suoi fan di tutto il mondo.

La cantante, 40 anni, sembra aver deciso di sfruttare la fine della sua tutela per pubblicare liberamente una serie di immagini sexy sul suo profilo Instagram, dando sfogo alla sua fantasia. Nei nuovi scatti la Spears ha sfoggiato il suo fondoschiena con indosso un perizoma e un paio di tacchi a spillo altissimi.

La star ha lasciato che le sue lunghe fronde bionde cadessero liberamente lungo la sua schiena nuda e, attraverso la didascalia, ha scelto di descrivere le immagini hot con le seguenti parole: "Booty time", insieme a una serie di emoji a forma di cuore rosso.

Come accennato in precedenza, il lato b arriva solo pochi giorni dopo che Britney Spears ha pubblicato un nudo quasi integrale sul suo Instagram, dichiarando nella didascalia: "L'energia di una donna libera non è mai stata così bella". La star ha deciso di prepararsi così per affrontare il nuovo anno che, tra l'altro, potrebbe portarla alle nozze con il fidanzato Sam Asghari.