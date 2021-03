Bridesman: la serie comedy LGBT arriva su YouTube e su Grindr

Grindr si sta per lanciare nella serialità con Bridesman, la nuova serie comedy in piccoli episodi da 10 minuti in arrivo sull'app di incontri gay e anche su YouTube!

Protagonista Jimmy Fowlie e creata da John Onieal, Bridesman segue le avventure e disavventure del damigello d'onore mentre prova a rovinare in tutti i modi il matrimonio del suo migliore amico. Dal ritmo veloce e molto irriverente, la serie si avvarrà di talento a tinte LGBTQ sia davanti sia dietro la macchina da presa. L'amministratore di Grindr, Alex Black, ha dichiarato: "Bridesman è fatto su misura per la community di Grindr: è intelligente, è queer, è sfacciato e presenta commenti taglienti sugli appuntamenti gay, sugli standard etero della società e su Grindr stesso. Siamo orgogliosi di dare possibilità a talenti queer di continuare a lavorare per trovare ancora più connessioni tra Grindr e i suoi utenti."

Jimmy Fowlie è un volto noto nel mondo LGBTQ, avendo già collaborato con Drew Droege e Brian Jordan Alvarez, o con la serie Go-Go Boy Interrupted, oltre ad apparizioni in show tv come The Other Two e 2 Broke Girls. Il regista Julian Buchan ha dichiarato: "Bridesman viaggia tra i generi, è molto scemo, molto intelligente, una commedia quasi illuminante e sono davvero orgoglioso di portarla in scena con un cast e una troupe tanto diversa quanto divertente."

