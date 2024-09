Brian Tee si unisce al cast del thriller Netflix di Kathryn Bigelow con Rebecca Ferguson

La star di Expats Brian Tee si è unita al cast del prossimo film di Kathryn Bigelow. Il progetto, che è avvolto nel segreto, ha riunito un ensemble impressionante, con Rebecca Ferguson, Idris Elba, Jared Harris, Greta Lee, Anthony Ramos, Tracy Letts, Moses Ingram e Gabriel Basso che appariranno nel film.

La trama è stata tenuta segreta e Netflix, che finanzia l'ultimo progetto della Bigelow, non ha ancora rivelato il titolo, ma si dice che sia ambientato alla Casa Bianca durante una crisi di sicurezza nazionale. Il film segna il primo film della Bigelow dopo Detroit del 2017. Tra gli altri suoi titoli di rilievo figurano Zero Dark Thirty e The Hurt Locker, per il quale ha vinto l'Oscar come miglior regista.

Kathryn Bigelow, il suo Aurora cancellato: "Netflix non ha più interesse nei film d'autore"

Chi è Brian Tee?

È stato un periodo intenso per Tee, che di recente ha interpretato il cattivo principale nella terza stagione di Reacher di Amazon Prime. Quest'anno ha anche recitato al fianco di Nicole Kidman nella serie di prestigio Expats, diretta da Lulu Wang e uscita su Amazon Prime Video.

Per otto stagioni, Tee ha interpretato il dottor Ethan Choi in Chicago Med della NBC. È apparso anche in diversi blockbuster, tra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift, The Wolverine e Jurassic World. In Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra di Paramount Pictures e Michael Bay, Tee ha interpretato Shredder, il principale antagonista delle Tartarughe.

Tra gli altri crediti figurano Finishing the Game, We Were Soldiers, Austin Powers: Goldmember e Dick e Jane: operazione furto. Sul piccolo schermo, Tee ha partecipato come personaggio regolare a Crash, una serie televisiva di Starz basata sul film vincitore di un Oscar, e ha recitato nella serie di successo della NBC Grimm e in Grey's Anatomy della ABC.

Rebecca Ferguson, che presto rivedremo a capo della seconda stagione di Silo, è parte integrante del cast di Dune di Denis Villeneuve e presto sarà a fianco di Chris Pratt nell'action fantascientifico Prime Video Mercy.

Tee è rappresentato da Authentic Talent & Literary Management, Verve, Behr Abramson Levy Johnson e Shelter PR.