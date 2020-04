Brian Dennehy è morto a 81 anni, aveva recitato in Rambo e Cocoon

L'attore Brian Dennehy, apparso in film come Rambo e Cocoon, è morto all'età di 81 anni per cause naturali.

Brian Dennehy è morto all'età di 81 anni, era famoso per aver recitato in film come Cocoon, Presunto Innocente, Rambo e Tommy Boy.

La triste notizia è stata condivisa dalla figlia Elizabeth via Twitter, svelando che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Il messaggio dichiara: "È con enorme tristezza che annunciamo che nostro padre Brian è morto ieri notte per cause naturali, non legate al COVID. Leggendario, incredibilmente generoso, padre e nonno orgoglioso e devoto, sua moglie Jennifer, la sua famiglia e molti amici sentiranno incredibilmente la sua mancanza".

It is with heavy hearts we announce that our father, Brian passed away last night from natural causes, not Covid-related. Larger than life, generous to a fault, a proud and devoted father and grandfather, he will be missed by his wife Jennifer, family and many friends. pic.twitter.com/ILyrGpLnc3 — Elizabeth Dennehy (@dennehyeliza) April 16, 2020

Brian Dennehy aveva conquistato il suo primo Tony Award grazie alla sua interpretazione in Morte di un commesso viaggiatore, ottenendo una seconda statuetta in occasione di Il lungo viaggio verso la notte.

L'attore ha inoltre ottenuto delle nomination agli Emmy in occasione delle serie A Killing in a Small Town, della miniserie The Burden of Proof, per il ruolo del serial killer John Wayne Gacy in To Catch a Killer, nella miniserie Murder in the Heartland e in Our Fathers.

Bryan Dennehy con Sylvester Stallone in Rambo

Tra i film di cui è stato protagonista ci sono Rambo con Sylvester Stallone, nel ruolo dello sceriffo Will Teasle, Presunto innocente, in cui ha recitato accanto a Harrison Ford, Gorky Park, Cocoon, l'energia dell'universo e Romeo + Giulietta.

Brian Dennehy aveva debuttato nel mondo delle serie tv nel 1977, ottenendo ruoli in show come Kojak, MASH, Dynasty, e Lou Grant.