Brave and beautiful anticipazioni 8 settembre 2021: il nuovo lutto di Cesur gela i rapporti con Suhan

Brave and beautiful torna con la doppia puntata di domani, mercoledì 8 settembre 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni parlano di rapporti ormai gelidi tra Cesur e Suhan, su cui gravano le colpe di suo padre.

Tahsin, in carcere, parla con Osman, suo compagno di cella, che gli lascia intendere che lì non può agire come fa nella tenuta Korludag, dove nel frattempo sembrano tutti più sereni, come mostra il promo del nuovo episodio. Cesur raggiunge Banu in carcere per incontrare Riza, testimone oculare dell'omicidio di suo padre Hasan.

Durante la fiera di primavera di Korludag, Suhan intravede Cesur che se ne va con la sua auto e decide di seguirlo. Cesur va dov'è morta sua madre.

Dopo la morte di Fugen aumentano le incomprensioni tra Cesur e Suhan. Lei è convinta dell'innocenza del padre, mentre Cesur la considera solo la figlia dell'assassino che ha sterminato la sua famiglia. Il procuratore Serhat si reca a casa Korludag per mettere al corrente tutti di una nuova svolta nelle indagini. Nella perquisizione fatta dopo l'arresto di Tahsin sono stati trovati dei fogli identici a quelli usati da Riza per le sue lettere minatorie e oltretutto risultano scritte con la penna di Tahsin, che Suhan aveva fatto realizzare apposta per il padre. Anche il rapporto tra Kohran e Suhan comincia a incrinarsi.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda domani, mercoledì 8 settembre 2021, va in onda, per l'ultima settimana, dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.