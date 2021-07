Brave and beautiful anticipazioni 8 luglio 2021: Cesur salva la vita di Tahsin

Brave and beautiful torna con la puntata di giovedì 8 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni scopriamo che la vita di Tahsin è salva, ma Cesur ha riportato diverse ferite.

Cesur, dopo aver salvato la vita a Tahsin, si risveglia in casa Korludag, circondato da tutta la famiglia dell'uomo che ha salvato. Con loro c'è anche Bülent, che cerca in tutti modi di nascondere un'ustione sulla mano. La cosa però non è sfuggita a Cahide e Bülent, messo alle strette, è costretto a confessare la verità. È stato lui ad appiccare il fuoco e ad aver tentato di uccidere Cesur, ma è pronto a offrire anche tutto il suo patrimonio purché nessuno racconti nulla.

Sühan, intimorita ma colpita dall'atteggiamento del giovane, vuole offrire a Cesur le cure migliori. Tutta la famiglia gli è riconoscente. Nella camera in cui alloggia, l'uomo trova un quadro con uno stemma che rappresenta la sua famiglia.

Tahsin sospetta che l'incendio sia stato appiccato da Kemal, ma il ragazzo viene scagionato. Tahsin fa quindi in modo che, pur di scoprire il colpevole, la polizia interroghi l'intero paese. La tensione tra Cesur e Sühan sembra aumentare. Mentre gli cura le ferite, vengono interrotti dalla signora Mihriban, madre di Bülent.

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda giovedì 8 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.