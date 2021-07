Brave and beautiful anticipazioni 7 luglio 2021: il rifiuto di Suhan porta Bulent a compiere una follia

Brave and beautiful torna con la puntata di mercoledì 7 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni scopriamo che una scelta di Suhan avrà conseguenze drammatiche.

Tahsin Korludag fa annullare il contratto di vendita del terreno corrompendo polizia e procura. Durante la festa di compleanno di Tahsin, Bulent chiede a Suhan di sposarlo, ma lei rifiuta, accampando delle scuse. Cesur assiste alla scena e umilia Bulent di fronte a tutti. Più tardi, ubriaco e fuori di sé, Bulent dà fuoco alla proprietà di Cesur. Ma quello che non sa è che all'interno della casa c'è anche Tahsin, venuto a parlare con Cesur.

Cahide per portare a termine il suo piano, chiede ad una ragazza di fare il test di gravidanza al posto suo, come anticipa il promo dell'episodio 3.

La nuova soap turca di Canale 5, che tornerà in onda mercoledì 7 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.