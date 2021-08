Brave and beautiful anticipazioni 4 agosto 2021: Suhan scopre l'identità di Cesur

Brave and beautiful torna con la puntata di mercoledì 4 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni una grande svolta nella storia: Suhan scopre il più grande segreto di Cesur.

Suhan ha scoperto l'identità di Cesur ed è sconvolta, perché pensa che l'abbia usata solo per avvicinarsi a suo padre. Turan insegue l'auto di Bulent e lo costringe a fermarsi. All'arrivo della polizia, Turan minaccia Bulent di vuotare il sacco, parlando di un piano ai suoi danni, ordito da lui e Cahide. Korhan e Suhan assistono increduli alla scena.

Tornati alla tenuta Korludag, Hulya e Cahide inventano una storia per giustificare le reazioni di Turan. Hulya dice che Turan era il suo uomo e che ha ucciso il dottor Nedim per gelosia.

In ospedale, Kemal ascolta per caso Banu e Cesur parlare di Tahsin Korludag. Cesur lo prende da parte e gli rivela tutta la verità. Cesur firma e lascia l'ospedale prima del tempo. Insieme a Kemal e Rifat va a cercare Mithat, vecchio amico di suo padre Hasan.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda mercoledì 4 agosto 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.