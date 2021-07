Brave and beautiful anticipazioni 30 luglio 2021: Cesur e Rifat nei guai con Tahsin?

Brave and beautiful torna con la puntata di venerdì 30 luglio 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Cesur e Rifat rischiano di mettersi nei guai pur di incastrare Tahsin.

Adalet si è appena sposata con Tahsin e cerca di riconciliarsi con Suhan, molto scossa per questo matrimonio, come mostra il promo dell'episodio 20. Bulent scopre che Hulya ha detto a Turan che il figlio che aspetta è suo. Ora Turan vorrebbe altri soldi, così Cahide e Bülent decidono di sbarazzarsi di lui coinvolgendo anche Cesur nell'operazione.

Grazie alle foto di famiglia che Sühan ha mostrato a Cesur, Rifat riesce a ritrovare uno dei vecchi amici di Hasan, Tahsin e Mithat. Rifat, accompagnato da Cesur, va a Istanbul per incontrarlo. Quello che i due non sanno è che Mithat è un informatore di Tahsin.

Mihriban incarica un'esperta d'arte di scoprire chi ha venduto uno dei quadri che le aveva mostrato Tahsin.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda venerdì 30 luglio 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.