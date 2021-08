Brave and beautiful anticipazioni 24 agosto 2021: si aggrava la posizione di Tahsin, che teme un tradimento

Brave and beautiful torna con la puntata di oggi, martedì 24 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni prospettano l'aggrevarsi della posizione di Tahsin, soprattutto ora che qualcuno si è deciso a raccontare la verità a Cesur.

Risolta la contesa per i quadri che gli erano stati rubati, Cesur decide di riappenderli sotto lo sguardo felice di sua madre Fugen, come mostra il promo dell'episodio 37.

Suhan non è ancora del tutto convinta della sincerità di Cesur e gli comunica che non festeggerà il suo compleanno con lui. Intanto, tutti gli alleati di Tahsin vengono indagati e Riza scrive una lettera a Cesur. Tahsin si precipita alla tenuta Alemdaroglu e intercetta il postino, poi parla con la figlia e le comunica di voler far pace, ma Cesur non crede alle sua buona fede. Korhan sorprende Cahide con Hulya: ne scaturisce un'accesa discussione durante la quale le due donne continuano a raccontargli bugie. Poi Korhan requisisce il passaporto di Hulya e la porta alla polizia, ma lei riesce a scappare.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda oggi, martedì 24 agosto 2021, con la nuova puntata della settimana, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.