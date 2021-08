Brave and beautiful anticipazioni 2 agosto 2021: Tahsin tende una trappola a Cesur

Brave and beautiful torna con la puntata di lunedì 2 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Nelle anticipazioni Tahsin, che nutre diversi sospetti su Cesur, gli tende una trappola.

Tahsin va a trovare Suhan a Istanbul e le spiega che Adalet non ha secondi fini. Così la convince a tornare a casa a patto che il padre smetta di tiranneggiare la gente.

Un rappresentante della società di Antalya si presenta all'azienda Korludag e mostra un'email di Cesur in cui dice che Tahsin aveva intenzione di far fallire il progetto della costruzione dei grattacieli. Cesur nega di essere l'autore del messaggio e chiede che vengano svolte delle indagini.

Intanto il piano ideato da Bulent, Cahide e Ayse va avanti. Hanno coinvolto Turan facendogli credere che Cesur è stato incaricato di ucciderlo. Poi organizzano un agguato facendo credere a Cesur che Suhan sia in pericolo. Nel frattempo Cirin dice a Suhan che Banu ha deciso di passare in città le vacanze di Natale in modo da stare vicino a Cesur, come anticipa il promo dell'episodio 21.

Anche Tahsin inizia a sospettare che Cesur sia il figlio di Hasan e per liberarsi di lui una volta per tutte gli tende una trappola attraverso Mithat.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda lunedì 2 agosto 2021, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.