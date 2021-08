Brave and beautiful anticipazioni 19 agosto 2021: Bulent scopre che...

Brave and beautiful torna con la puntata di giovedì 19 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni annunciano che Bulent riuscirà a scoprire la via di fuga di Suhan e Cesur.

La notizia della morte di Mithat Topakçi arriva nel carcere dove Riza è detenuto e questo lo spinge a mandare una lettera a Cesur, come anticipa il promo dell'episodio 34.

Banu chiama Suhan per dirle chiaramente quanto la odi. Bulent si reca di nuovo all'officina di Rifat per capire come Suhan e Cesur siano riusciti a scappare la sera del rapimento e trova un tunnel sotterraneo.

Kemal vede uscire dalla dependance Suhan e Cesur e lo riferisce a Sirin che si meraviglia che abbiano passato la notte insieme. Sühan le aveva confidato i suoi dubbi sull'onestà di Cesur.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda domani, giovedì 19 agosto 2021, con la nuova puntata della settimana, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.