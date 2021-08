Brave and beautiful anticipazioni 18 agosto 2021: Cesur perde l'unico testimone del passato di suo padre

Brave and beautiful torna con la puntata di mercoledì 18 agosto 2021 su Canale 5 alle 14:45. Le anticipazioni non portano fortuna a Cesur, che perde l'unico testimone del passato di suo padre, ma le cose potrebbero cambiare presto.

Suhan e Korhan corrono in ospedale dove credono di trovare il padre in fin di vita. Ma una volta arrivati scoprono che è morto Mithat, l'unico testimone in grado di rivelare a Cesur dettagli sul passato di suo padre. Per far dispetto ai novelli sposi, Tahsin fa tagliare luce e acqua alla tenuta Alemdaroglu.

Cahide convince Korhan che è stato Cesur a provocare l'incidente di Suhan in sella a Carezza, per sembrare un eroe, e l'incendio nella sua tenuta, per entrare nelle grazie di Tahsin. Mihriban apprende dal padre di Banu la storia della famiglia di Cesur. Quando lei e Tahsin erano fidanzati, lui le aveva mostrato i dipinti di Hasan. Nonostante le proteste di Bulent, decide di testimoniare.

La soap turca di Canale 5, che tornerà in onda domani, mercoledì 18 agosto 2021, con la nuova puntata della settimana, va in onda dal lunedì al venerdì intorno alle 14:45 su Canale 5.

Sarà possibile seguire naturalmente la soap in contemporanea anche in streaming grazie al servizio Mediaset Infinity.