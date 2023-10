Bradley Cooper e Gigi Hadid 'si stanno divertendo insieme': è nata una nuova coppia? (FOTO)

Bradley Cooper e Gigi Hadid sono stati avvistati insieme per le strade di New York: i due si starebbero solo divertendo, come affermato da un insider, ma i fan sognano già la coppia.

Gigi Hadid e Bradley Cooper si apprestano a diventare una delle coppie più chiacchierate di Hollywood? I due per il momento si stanno divertendo insieme, come ha dichiarato una fonte anonima vicina alla modella, ma nessuno può escludere che le cose in futuro possano diventare più serie.

Il gossip è esploso qualche giorno fa, quando Gigi Hadid, 28 anni, e Bradley Cooper, 48, sono stati avvistati a poca distanza l'una dall'altro per le strade di New York. Con loro, come riporta Fox News, anche l'amico Antoni Porowski (lo conoscete perchè è l'esperto in fatto di cibo di Queer Eye, su Netflix) che è però magicamente sparito quando, all'uscita da un famoso ristorante italiano della città, il regista e la modella sono saliti insieme in macchina, diretti verso una meta rimasta ignota.

Alla cena è poi seguito un nuovo incontro, domenica scorsa, naturalmente documentato dalle solite foto "rubate": Cooper e Hadid insieme in macchina, sempre a New York.

Era solo questione di ore, dunque, prima che la fonte anonima vicina a entrambi, sempre provvidenziale in questi casi, parlasse. Confermando che in effetti i due "si stanno divertendo insieme. Lei è una persona indipendente, molto impegnata, con grandi responsabilità, ecco perchè immagino che non ci sarà nulla di serio nell'immediato". Tuttavia, rivela l'insider, Gigi Hadid "ha avuto una specie di cotta per Bradley Cooper per un po'", di conseguenza, a differenza di quanto accaduto (o solo immaginato?) con Leonardo DiCaprio, potrebbe essere disposta ad approfondire quella che sembra già più di un'amicizia. "Il loro rapporto potrebbe fare dei progressi perchè hanno molte cose in comune" ha continuato la fonte. "Entrambi hanno dei figli, una carriera luminosa, un'agenda molto piena e soprattutto sanno come funziona la vita in certi ambienti. C'è sicuramente attrazione".

Gli ex "ingombranti" e le figlie

Gigi Hadid e Bradley Cooper sono entrambi genitori premurosi di due bambine. La modella è infatti mamma di Khai, nata nel settembre 2020 dalla lunga relazione con l'ex One Direction Zayn Malik, ufficialmente conclusasi nel 2021. Da allora Hadid si professa single, nonostante le siano stati attribuiti diversi flirt, mai confermati.

Bradley Cooper invece è l'orgoglioso papà di una bimba di 6 anni, Lea de Seine (vengono spesso fotografati insieme per le strade di New York in atteggiamenti tenerissimi), avuta dall'ex compagna, la supermodella russa Irina Shayk. Una relazione iniziata ufficialmente nel 2015 e finita nel 2019, all'indomani di una notte degli Oscar cruciale per la carriera da regista di Cooper, in gara con A Star Is Born.