Boss in Incognito su Rai 2, Andrea Pascolini è il protagonista della puntata di stasera 11 marzo

Stasera 11 marzo in prima serata su Rai 2 andrà in onda la seconda puntata della nona stagione di Boss in Incognito. Il protagonista del docu-reality sarà Andrea Pascolini, direttore generale della Urbani Tartufi.

Boss in incognito

L'esperienza di Boss in incognito crea un ponte tra due mondi di solito separati e distinti: i dirigenti possono avvicinarsi ai propri dipendenti e scoprire, dall'interno, i punti di forza e le criticità della propria azienda, mentre i lavoratori, ignari della vera identità dei loro superiori, possono essere conosciuti personalmente dai titolari e comprendere meglio i loro dirigenti non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano.

Urbani Tartufi

La Urbani Tartufi è un'azienda leader nella raccolta e trasformazione del tartufo nel mondo, che ha come presidente Olga Urbani e come amministratore delegato Giammarco Urbani. I due boss, troppo riconoscibili agli occhi dei loro dipendenti, hanno mandato in incognito Andrea Pascolini, direttore generale dell'azienda.

Urbani Tartufi è un'eccellenza italiana che da Scheggino piccolo borgo umbro della provincia di Perugia, in 170 anni è arrivata a essere presente in 70 Paesi e ha la sede più importante, la Urbani Truffle, nel cuore di Manhattan. L'azienda ha un fatturato di 80 milioni di euro, conta 150 dipendenti solo nel quartier generale in Umbria e raggiunge il 70% del mercato mondiale.

Nel corso della puntata, Andrea Pascolini, sotto mentite spoglie, incontrerà i suoi dipendenti: Vania gli mostrerà come realizzare il profumato olio al tartufo; con Antonella etichetteranno i pacchi per i clienti internazionali e con un po' di fantasia viaggeranno per il mondo; con Andrea scoprirà l'arte della caccia al tartufo e insieme prepareranno delle salse innovative

Maria Chiara gli insegnerà i trucchi del mestiere per selezionare e pulire il tartufo fresco. Ad aiutare il boss nella sua missione in incognito ci sarà Max Giusti che, affiancando Manolita nella sontuosa Accademia Urbani, dovrà cimentarsi nella preparazione di un menù da showcooking.

Agli operai, impegnati a lavorare con il loro boss o con Max Giusti (entrambi camuffati), verrà detto che stanno girando Job Stories, un nuovo factual che racconta il mondo del lavoro. Solo una volta terminata la settimana di riprese nell'azienda, i lavoratori scopriranno che ad affiancarli ci sono stati il boss o Max Giusti, che sveleranno la loro identità.

Dove vedere il Docureality

Boss in incognito andrà in onda ogni lunedì su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Il programma, che ci terrà compagnia per tre settimane, è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss.