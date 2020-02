Boeing 737 Max: nuova serie in arrivo sui disastri aerei

È in arrivo una nuova serie tv sulle tragedie e il successivo scandalo dei Boeing 737 Max, precipitati tra il 2018 e il 2019. Secondo quanto riporta Variety, la documentarista Rory Kennedy sta collaborando con Imagine Entertainment di Ron Howard e Brian Grazer per realizzare la serie.

Il progetto esaminerà i mesi successivi ai disastri aerei che hanno causato panico globale nel marzo 2019, dopo che due nuovi velivoli sono precipitati nell'arco di cinque mesi, uccidendo 346 persone. Gran parte dei resoconti si sono concentrati sui difetti di progettazione e sulla manutenzione impropria e frettolosa mentre altre versioni hanno puntato il dito contro l'inesperienza del pilota e la scarsa abilità. Gli incidenti hanno aggiunto alla tragedia umana anche un grave danno d'immagine per Boeing.

Il lavoro di Rory Kennedy dovrebbe basarsi sui resoconti in prima persona dei protagonisti degli eventi allo scopo di conferire umanità alle complicate questioni sollevate da quanto accaduto.

Rory Kennedy in passato ha realizzato il documentario Last Days in Vietnam, un racconto della storia delle ultime settimane della guerra in Vietnam, grazie al quale ha ottenuto una candidatura al premio Oscar per il miglior documentario. Nel 2007 ha vinto il premio Emmy per il doc Ghosts of Abu Ghraib, nel quale narra l'abuso dei soldati americani nei confronti dei detenuti nella prigione di Abu Ghraib nel 2003. Entrambi gli script sono stati curati da Mark Bailey.