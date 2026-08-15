Bluey – Il Film, il primo teaser svela la grande avventura al cinema

Al D23 sono stati mostrati il primo teaser e il poster di Bluey - Il Film, il debutto sul grande schermo della celebre cagnolina australiana e della sua famiglia, in sala da agosto 2027

Il mondo di Bluey arriverà per la prima volta sul grande schermo nel 2027 e al D23 è stato mostrato il primo teaser trailer del film, il primo lungometraggio dedicato alla celebre cagnolina australiana e alla sua famiglia.

L'uscita internazionale è fissata per il 6 agosto e, nonostante manchi ancora una data precisa, anche i cinema italiani si preparano a ospitare Bluey e il suo giovanissimo pubblico nello stesso mese del 2027.

A scrivere e dirigere il primo film di Bluey sarà ancora Joe Brumm, il creatore della serie, mentre la produzione è affidata a Ludo Studio in collaborazione con BBC Studios.

Il teaser mostrato al D23 riparte da uno dei giochi più iconici della serie: Keepy Uppy, quello in cui Bluey, Bingo e gli altri personaggi devono impedire a un palloncino di toccare terra. Una scena semplice, ma perfettamente in linea con lo spirito della serie e con il modo in cui Bluey ha trasformato il gioco quotidiano in una fonte inesauribile di avventure.

La presentazione al D23, in una sala gremita all'Honda Center di Anaheim, è stata accompagnata da una partita a sorpresa di "Keepy Uppy" per i fan, con gli iconici palloncini rossi.

La trama del primo film resta ancora in gran parte segreta. Disney ha però anticipato che la storia seguirà una giornata ricca di avventure durante la quale una grande sorpresa cambierà tutto per Bluey e la sua famiglia. Il teaser non rivela naturalmente quale sia questa sorpresa, lasciando quindi aperto il principale mistero del lungometraggio. Al centro della storia ci saranno ancora Bluey, Bingo, Mamma Chilli e Papà Bandit, con il film pronto ad ampliare sul grande schermo le dinamiche familiari e il mondo della serie.

Il primo film di Bluey cambia stile di animazione

Il poster di Bluey - Il film

Una delle novità più evidenti riguarda la realizzazione tecnica del lungometraggio. La serie televisiva è caratterizzata da uno stile che richiama l'animazione 2D, mentre Bluey - Il Film sarà realizzato in animazione CG 3D. Il teaser mostrato al D23 ha quindi permesso di vedere per la prima volta Bluey e gli altri personaggi nella loro versione cinematografica.

Il passaggio alla computer grafica tridimensionale rappresenta un cambiamento importante, nonostante i personaggi conservino le caratteristiche visive che li hanno resi immediatamente riconoscibili al pubblico. Il film punta quindi a portare Bluey sul grande schermo con una veste tecnica più ambiziosa, senza perdere l'identità della serie.

A garantire la continuità con la serie sarà soprattutto Joe Brumm, che ha scritto e diretto il primo lungometraggio e torna così a occuparsi direttamente dei personaggi che ha creato. Torneranno anche le voci originali di Melanie Zanetti e David McCormack, nella versione inglese, rispettivamente nei ruoli di Mamma Chilli e Papà Bandit.

Il debutto cinematografico rappresenta il passo più importante nell'espansione di Bluey, diventata negli ultimi anni un fenomeno globale dell'intrattenimento per famiglie. Nel 2025 è stata per il secondo anno consecutivo il programma più visto in streaming negli Stati Uniti, con 45,2 miliardi di minuti di visione. La serie è inoltre tra i programmi per bambini più seguiti su Disney+ nel Regno Unito. In Italia è al momento nella top ten dei contenuti più visti sia su Disney+ che su RaiPlay.

Nel frattempo, Bluey e gli altri personaggi sono arrivati anche nel merchandising Disney, nei nuovi cortometraggi e nei parchi a tema.