Blanco ha rotto con Giulia Lisoli? Lui bacia una ragazza in discoteca (video)

Blanco e Giulia Lisioli si sarebbero lasciati: il bacio del cantante ad un'altra ragazza, in una discoteca di Milano, rafforza i rumors circolati in questi giorni. Nelle ultime ore, Giulia ha cancellato da Instagram le foto che la ritraggono insieme al vincitore di Sanremo 2022.

La relazione tra Blanco e Giulia Lisioli è stata ufficializzata, mediaticamente, ai Seat Music Awards 2021, dove la giovane coppia si presentò tenendosi per mano. A Sanremo, poi, dopo la vittoria con Mahmood, Riccardo Fabbriconi, questo il nome all'anagrafe del cantante, lasciò per un attimo il palco per andare ad abbracciare la sua fidanzata.

È passato meno di un mese e la relazione tra i due giovani sembra arrivata al capolinea. Negli ultimi giorni si era parlato di una crisi della coppia, Blanco a RTL 102.5, a proposito della sua situazione sentimentale, aveva detto: "in amore? Alti e bassi". Ora sui social circola un video girato al The Club di Milano, dove Blanco, in compagnia di Irama, si diverte cantando con la folla un suo brano. Ad un certo punto il vincitore di Sanremo si abbassa per dare un bacio sulle labbra ad una ragazza, mentre decine di cellulari lo stanno riprendendo.

Il video, diventato virale, ha scatenato la curiosità del popolo della rete che avrebbe identificato, così si legge in vari post, la sconosciuta in una ballerina ticktocker, che Blanco segue su Instagram.

Nel frattempo arriva un altro indizio, Giulia ha cancellato da Instagram le foto di coppia che la ritraggono insieme a Blanco.