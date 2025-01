Black Panther 3, nuovi rumor rivelano il villan e un clamoroso ritorno nel MCU

Nelle ultime settimane abbiamo sentito parlare molto dei futuri piani per Black Panther del MCU. Tutto è iniziato quando si è diffusa la notizia che i Marvel Studios starebbero cercando di ingaggiare un nuovo T'Challa, con la teoria più accreditata che la Saga del Multiverso presenterà una versione più adulta del figlio di quest'ultimo, Toussaint.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di T'Challa II o di una variante multiversale, la notizia che Black Panther tornerà ad avere una nuova incarnazione nel prossimo capitolo del franchise ha entusiasmato i fan.

Seguire le orme del compianto Chadwick Boseman non sarà facile, ma la maggioranza sembra ormai pronta a vedere un altro attore onorare la sua eredità e quella del personaggio.

Tenoch Huerta in Black Panther: Wakanda Forever

Black Panther 3, l'identità del villain e il ritorno di Namor

Il terzo capitolo del franchise è ufficialmente in lavorazione e Denzel Washington ha già confermato la sua presenza. Ryan Coogler dirigerà ancora una volta il progetto. Secondo l'insider MyTimeToShineHello, Achebe sarà uno degli antagonisti. Creato da Christopher Priest e Mark Texeira, il cattivo ha debuttato nel 1999 ed è stato descritto dal primo come "il Joker di Black Panther".

Black Panther 3, Denzel Washington: "Mi sono scusato con Ryan Coogler per aver spoilerato di essere nel film"

Achebe è un brillante stratega e manipolatore. Originario della Nigeria, è un maestro della guerra psicologica ed è noto per la sua capacità di distorcere la mente delle persone, causando caos e manipolazione su larga scala. I suoi obiettivi ruotano tipicamente attorno alla destabilizzazione della leadership del Wakanda e allo sfruttamento delle sue risorse per il proprio tornaconto. Inoltre, ha legami importanti con Mefisto.

A proposito di queste notizie, l'insider sostiene che in Black Panther 3 tornerà anche Namor. Interpretato da Tenoch Huerta in Black Panther: Wakanda Forever, il personaggio non è più stato visto da allora. Huerta è stato coinvolto in accuse di cattiva condotta sessuale nel 2023, ma sembra che la vicenda non sia proseguita. Questa indiscrezione potrebbe tradursi nel primo scontro tra T'Challa e Namor in live-action.