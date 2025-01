Black Panther 3: ecco quali star avrebbero detto no al ruolo di T'Challa

La scorsa settimana ha cominciato a circolare un'indiscrezione secondo cui i Marvel Studios potrebbero avere intenzione di introdurre una nuova versione di T'Challa nel MCU da rendere poi protagonista in Black Panther 3.

Il report iniziale (diffuso da Jeff Sneider) suggeriva che Kevin Feige e co. stessero cercando un nuovo attore per interpretare una variante dello stesso personaggio portato sullo schermo dal defunto Chadwick Boseman, ma sembra più probabile che lo studio sia in procinto di selezionare un attore per il ruolo del figlio del T'Challa originale (Toussaint, alias Principe T'Challa), introdotto alla fine di Black Panther: Wakanda Forever.

Comunque stiano le cose, sembra che molti attori ritengano che accettare il ruolo sarebbe come sostituire Boseman e che sarebbe irrispettoso nei confronti dell'amato attore o semplicemente non vogliono la responsabilità di riempire quei panni.

Black Panther: Wakanda Forever - nel trailer appaiono due elmi

Gli attori che avrebbero rifiutato il ruolo di Black Panther

Sappiamo già che un interprete ha rifiutato l'offerta della Marvel per interpretare il nuovo T'Challa, e pare che almeno altri due abbiano seguito il suo esempio.

Black Panther 3: Marvel affiderà il ruolo di T'Challa a un nuovo attore? "È passato abbastanza tempo"

Lo YouTuber @She_DreadzMe ha contattato alcune fonti dell'industria e gli è stato riferito che John Boyega (la trilogia sequel di Star Wars), Damson Idris (Snowfall, Swarm) e David Oyelowo (Selma, Silo) hanno tutti rifiutato l'opportunità di vestire i panni del nuovo Black Panther del MCU.

Avevamo già sentito il nome di Boyega, e Idris non sarebbe affatto sorprendente dato che la sua stella è in forte ascesa (è stato vicino a ottenere il ruolo di John Stewart in Lanterns prima che Aaron Pierre lo conquistasse), ma Oyelowo (48 anni) sembrerebbe un po' troppo vecchio per interpretare anche un Toussaint invecchiato - a meno che non stiano facendo un casting per una variante di T'Challa?