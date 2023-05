Black Knight, su Netflix in streaming da oggi

Black Knight, la nuova serie distopica sudcoreana, è finalmente arrivata in streaming su Netflix a partire da oggi 12 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Black Knight è ambientata nel 2071, periodo in cui sul pianeta Terra solo l'1% della popolazione è sopravvissuta all'inquinamento atmosferico. Al centro del raccontro troviamo un gruppo di corrieri specializzati, i cosiddetti Cavalieri, che aiutano i superstiti rifornendoli di ossiggeno e proteggendoli dai ladri, il tutto in una nuova tipologia di società, divisa in classi molto rigide. Lo show è basato sull'anime indonesiano Delivery Knight di Lee Yoon-gyun, mentre la serie è stata diretta da Cho Ui-seok.

La sinossi ufficiale di Netflix riporta: "In un futuro distopico devastato dall'inquinamento, la sopravvivenza dell'umanità intera dipende da in gruppo di corrieri... decisamente atipici". Nel cast della serie troviamo numerosi talenti coreani, tra cui Kim Woo-bin, Kang You-seok ed Esom, tra gli altri. Per gli effetti speciali, i produttori di Black Knight si sono affidati a una certezza, il team di punta del settore in corea, VFX Studio Westworld, che hanno lavorato anche al cult di Netflix Squid Game.