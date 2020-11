Black Friday Week: offerte su DVD e Blu-Ray

Finalmente sta arrivando il Black Friday 2020, ma da oggi Amazon ha iniziato a rilasciare offerte per ogni categoria: ecco le migliori relative a film in DVD e Blu-Ray!

Il Black Friday 2020 si avvicina e Amazon inaugura la settimana di fuoco (Black Friday Week 2020) per lo shopping online con migliaia di offerte su DVD e Blu-Ray! In attesa delle promozioni più sorprendenti durante il Venerdì Nero, abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più gustose riguardanti la categoria comprendente grandi capolavori, novità e film più ricercati.

A disposizione degli utenti di Amazon.it ci sono tantissimi articoli, da IT Capitolo 2 a Creed, dal classico 2001: Odissea nello spazio a Interstellar e Wonder Woman, ce n'è davvero per tutti i gusti. E con Amazon Prime, qui per ottenere i primi 30 giorni gratuiti, le consegne sono super veloci!

Ecco una carrellata di alcune tra le migliori offerte di DVD e Blu-Ray:

Spider-Man: Far From Home (6,90€ - 65% di sconto)

Joker - Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray (17,99€ - 40% di sconto)

A Star Is Born (6,99€ - 53% di sconto)

Wonder Woman (4K+Ultra Hd+Br) (9,99€ - 63% di sconto)

Aquaman (4K Ultra HD + Blu-Ray) (10,99€ - 59% di sconto)

Animali Fantastici E Dove Trovarli (4K + Br + Dig.Copy) (10,99€ - 63% di sconto)

Interstellar (4K+Br) (11,99€ - 60% di sconto)

IT Capitolo 2 (6,99€ - 59% di sconto)

2001: Odissea nello spazio - Stand Pack (4K Ultra HD + Blu Ray) (9,99€ - 63% di sconto)

La Grande Bellezza (Versione Integrale) (6,99€ - 46% di sconto)

Creed Nato Per Combattere (4K Ultra Hd + Blu-Ray + Copia Digitale) (13,99€ - 53% di sconto)

La Dea Fortuna (10,99€ - 35% di sconto)

Doctor Sleep (8,99€ - 47% di sconto)

Annabelle 3 (9,99€ - 41% di sconto)

Dunkirk (4K+Br) (15,99€ - 47% di sconto)

I Sospiri del Mio Cuore - Steelbook (Blu-Ray + DVD) (11,99€ - 40% di sconto)

Re-Animator Esclusiva Amazon (3 DVD) [Tiratura Limitata Numerata 1000 Copie] (29,99€ - 14% di sconto)

Le Ragazze Di Wall Street (10,99€ - 35% di sconto)

E inoltre: