Biosphere: Mark Duplass e Sterling K. Brown cercano di salvare il mondo nel nuovo trailer

Il 7 giugno debutterà nelle sale americane il film Biosphere, con protagonisti Mark Duplass e Sterling K. Brown, e il nuovo trailer regala delle sequenze inedite.

Nel video promozionale del film che è stato presentato nel 2022 al festival di Toronto, si vedono infatti i due protagonisti mentre cercano di rimanere in vita e devono affrontare un grave problema quando i pesci essenziali per la loro alimentazione iniziano a morire, situazione che mette a rischio la loro sopravvivenza.

I dettagli del film sci-fi

Il film Biosphere rappresenta l'esordio alla regia di Mel Eslyn (The One I Love), che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mark Duplass.

La storia è ambientata in un futuro non troppo distante. Billy (Duplass) e Ray (Sterling K. Brown) sono da sempre migliori amici, due fratelli nati da madri diverse. I due, inoltre, sono gli ultimi due uomini sulla Terra.

La loro sopravvivenza è legata prevalentemente a Ray, uno scienziato brillante che ha ideato la biosfera che chiamano casa, al cui interno ci sono i comfort e tutto ciò che è necessario per mantenersi in vita su un pianeta il cui destino è segnato. Quando la popolazione del loro laghetto dei pesci, fonte essenziale di proteine, inizia a diminuire, i due uomini si ritrovano ad affrontare un tragico futuro. Ma la vita potrebbe trovare un modo per offrire una soluzione...

Nathan M. Miller è il direttore della fotografia del film, mentre il montaggio è firmato da Chris Donlon.

La colonna sonora è invece composta da Danny Bensi e Saunder Jurriaans.