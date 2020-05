Bianca Guaccero, fuorionda hot esilarante: "Come si igienizza la pas..ra?" (VIDEO)

Bianca Guaccero a Detto Fatto è stata protagonista un fuorionda hot che ha divertito il pubblico da casa ed incendiato i social: convinta di essere a telecamere e microfoni spenti la conduttrice ha chiesto alle tutor delle pulizie domestiche un aiuto per igienizzare la parte più intima di sè.

NON HO CAPITO SCUSATE pic.twitter.com/a6u6F2gT28 — Trash Italiano (@trash_italiano) May 25, 2020

Bianca Guaccero è stata la regina dei social dopo la gaffe in cui è incappata durante la puntata di Detto Fatto. La prima volta la conduttrice è caduta nel più classico dei fuori onda, durante l'anteprima Bianca ha mandato il blocco pubblicitario, al suo fianco, ma a distanza di sicurezza, in quel momento c'erano le tutor delle pulizie domestiche, Titti & Flavia. La Guaccero, convinta di essere a telecamere e microfoni spenti, ha detto abbassando la voce, ma non tanto: "Dai ragazze, ditemi: come si fa per igienizzare la pas..ra?!".

Nel corso della puntata Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian hanno commentato durante la rubrica dedicata al gossip 'Superclassifica Jon' la cover di "Azzurro" del gruppo punk tedesco, Die Toten Hosen. A quel punto Bianca si è alzata e ha tolto il capello al suo collega, infrangendo le regole sul distanziamento. Subito dopo si è scusata dicendo "Lo sai che è la prima volta che non ci ho pensato? Ragiono ancora come in passato. Non dovevo avvicinarmi e prenderti il cappello. Vabbè, è stato un attimo". Kashanian le ha risposto: "Verrà disinfettato, sappilo".