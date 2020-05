Bianca Fase 2: anche Claudia Gerini nel cast del corto di Federico Zampaglione

Con migliaia di condivisioni sui social network e un notevole numero di recensioni entusiastiche, Bianca di Federico Zampaglione si è trasformato in breve tempo in un autentico piccolo fenomeno mediatico durante la Fase 1 dell'emergenza sanitaria.

"Dopo molto tempo che non la vedevo, mia figlia è venuta da me. Avevo paura che si annoiasse, così abbiamo inventato un gioco che si è rivelato più divertente del previsto, facendoci ritrovare per le mani questo corto" dichiara il musicista e regista romano - autore della black comedy Nero bifamiliare e dei due acclamati horror Shadow e Tulpa - Perdizioni mortali - a proposito del cortometraggio Bianca, realizzato tramite l'utilizzo di un iPad e in cui figura anche tra gli attori, al fianco della figlia Linda Zampaglione (Nove lune e mezza) e dalla compagna Giglia Marra (R.I.S. - Delitti imperfetti).

"Stavolta, invece, ho pensato il tutto come fosse un mini-film, un concentrato di ansia e paura" anticipa Zampaglione sul secondo episodio di Bianca, che, svolgendosi nella Fase 2 dell'emergenza da Coronavirus, consente alle due protagoniste di uscire di casa, non di rimanervi all'interno come avvenuto nel primo.

Protagoniste che sono ancora una volta la Marra e la piccola Linda, cui vengono affiancati altri volti reclutati tra i congiunti del cineasta, compresa la sua ex compagna Claudia Gerini.

Il secondo episodio di Bianca verrà presentato in anteprima da regista e cast Giovedì 28 Maggio 2020, alle ore 22.00, sulla pagina Facebook dei Tiromancino, che firmano la colonna sonora.