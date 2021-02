Beth Behrs debutta come sceneggiatrice con il film Wine & Crime

Beth Behrs, la star di 2 Broke Girls, debutterà come sceneggiatrice in occasione del film Wine & Crime, una commedia al femminile.

Beth Behrs, la star di 2 Broke Girls, compierà il suo debutto come sceneggiatrice in occasione della realizzazione del film Wine & Crime.

Il nuovo progetto sarà prodotto per Lionsgate da Kristin Burr e Jessica Friedman.

Il film Wine & Crime racconterà la storia di un gruppo di amiche che hanno la passione per le storie di crimini realmente accaduti e hanno formato un legame grazie al loro amore condiviso per Sancerre e i serial killer. Le donne si ritrovano però al centro della propria indagine nella vita reale. Beth Behrs, attualmente nel cast della comedy televisiva The Neighborhood, scriverà la sceneggiatura in collaborazione con Cassie Daniels e Mark Bartosic.

La sitcom in onda su CBS ha nel proprio cast anche Cedric the Entertainer, Max Greenfield, Sheaun McKinney, Marcel Spears, Hank Greenspan e Tichina Arnold.

Beth Behrs ha nella serie il ruolo di Gemma Johnson che, con il marito Dave, si trasferisce a Los Angeles, in California, dopo aver ottenuto un lavoro come preside di una scuola privata. L'arrivo della nuova famiglia causerà però qualche problema nel quartiere, inizialmente non particolarmente accogliente, dove si trasferiscono i Johnson.