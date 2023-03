Bert Kreischer: Razzle Dazzle, su Netflix in streaming da oggi

Bert Kreischer: Razzle Dazzle, il nuovo speciale stand-up del comico americano, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 14 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati a servizio.

Sempre più sfrontato e scamiciato Bert Kreischer spara a zero sugli umori corporei, sul bullismo che ha subito da parte dei suoi figli e sul finale esplosivo dell'uscita di famiglia in un'escape room nel nuovo speciale comico di Netflix Razzle Dazzle. Ma chi è il protagonista? Bert Kreischer, classe 1972, soprannominato The Machine, è un comico stand-up americano, podcaster, conduttore di reality e actor. Nel 1997 è stato inserito in un articolo su Rolling Stone mentre andava alla Florida State University, il giornale lo ha chiamato "il più festaiolo nella scuola più festaiola del paese".

Questo articolo è anche stato di ispirazione per il film del 2002 National Lampoon's Van Wilder. Kreischer ha condotto anche i programmi tv Hurt Bert sull'emittente FX, oltre a Bert the Conqueror e Trip Flip, su Travel Channel. Dovrebbe anche apparire in futuro in The Machine, un vero e proprio film comedy sulla sua vita. Inoltre Bert è produttore e conduttore di Bertcast, un podcast settimanale comico, oltre a co-condurre 2 Bears 1 Cave, il podcast col suo collega comico Tom Segura.