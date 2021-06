Bergman Island: il trailer del film di Mia Hansen-Løve in concorso a Cannes 2021

Bergman Island è il nuovo film diretto da Mia Hansen-Løve che verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2021 e il trailer regala le prime scene del progetto che sarà in corsa per la possibile conquista della Palma d'oro.

Nel video si vede quello che accade quando una coppia decide di trascorrere del tempo sull'isola di Fårö, dove Ingmar Bergman ha vissuto e lavorato a lungo. I due artisti si ritrovano così alle prese con una situazione in cui realtà e finzione iniziano a confondersi.

Il film Bergman Island ha come protagonisti Tim Roth, Vicky Krieps, Mia Wasikowska e Anders Danielsen Lie.

Il lungometraggio diretto da Mia Hansen-Løve, per la prima volta in concorso all'evento cinematografico francese, è ambientato sull'isola dove Ingmar Bergman ha diretto alcune iconiche scene di progetti come Persona e Scene di un matrimonio. Al centro della trama c'è una coppia il cui rapporto viene messo alla prova quando il confine tra realtà e finzione inizia a diventare più sfuocato.

La regista aveva dichiarato che ama l'isola di Fårö, dove è andata più volte a partire dal 2014: "Amo davvero così tanto essere lì, è quasi come se fossi dipendente da quel luogo".