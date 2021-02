Bergamo Film Meeting 2021: Volker Schlöndorff protagonista della retrospettiva

Volker Schlöndorff sarà protagonista della retrospettiva della 39a edizione di Bergamo Film Meeting, in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2021.

Sarà Volker Schlöndorff, regista, sceneggiatore, produttore e attore, figura tra le più significative del cinema tedesco del dopoguerra, il protagonista della retrospettiva - in anteprima nazionale - di Bergamo Film Meeting 2021. Un percorso di 22 film che tratteggia la filmografia di un autore poliedrico e di grande creatività spesso ispirato dall'universo della scrittura - numerose sono infatti le trasposizioni di opere letterarie con cui si misura - e dall'impegno socio-politico.

Il Festival, che si svolgerà dal 24 aprile al 2 maggio nelle forme che saranno consentite dalle normative vigenti in quel periodo, come di consueto darà spazio alle ultime tendenze e agli autori emergenti nel campo della fiction e del documentario attraverso le sezioni Mostra Concorso e Visti da Vicino. Nuovamente sostenuto dall'Unione Europea attraverso il sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa, Bergamo Film Meeting privilegerà il cinema del nostro continente, con una proposta di oltre 150 film per 9 giorni di programmazione.

Al contempo, grazie anche alle collaborazioni con le numerose realtà culturali del territorio e non solo, saranno proposti incontri con gli autori, eventi speciali, momenti dedicati all'arte, alla musica e ai fumetti. Inoltre, si conferma l'appuntamento con Europe, Now! Film Industry Meetings, le giornate rivolte ai professionali che intendono essere un'occasione di networking e una piattaforma di aggiornamento sulle opportunità offerte da festival, mercati, training programmes, fondi europei e nazionali.

Il programma completo della 39a edizione sarà annunciato a metà aprile.