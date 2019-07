Bentornato Presidente: la commedia con Claudio Bisio stasera su Sky!

Stasera su Sky Cinema arriva in prima tv Bentornato Presidente, il film di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi (Metti la nonna in freezer) con Claudio Bisio, una coproduzione Indigo Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema e TIMVISION distribuito nelle sale cinematografiche da Vision Distribution.

Bentornato Presidente sarà trasmesso alle 21.15 in prima tv su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, all'interno del ciclo Risate all'Italiana, in onda sul canale 303 fino al 19 luglio. Il film è inoltre disponibile anche su Sky On Demand, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi (Claudio Bisio, Benvenuti al Sud, Benvenuto Presidente) vive il suo idillio sui monti con Janis (Sarah Felberbaum, Poli Opposti, Il Principe abusivo) e la piccola Guevara (Roberta Volponi). Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva cambiare l'Italia. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Locandina di Bentornato Presidente

"La sceneggiatura di Fabio Bonifacci ci ha dato l'occasione di riabbracciare un tema a noi molto caro: la satira. Con Claudio Bisio il feeling è stato immediato, s'è creato subito quel clima di complicità da ultimo banco di scuola. Senza che ce lo dicessimo mai esplicitamente, sapevamo che stavamo inseguendo un obiettivo comune: far ridere e regalare al pubblico uno spunto di riflessione" affermano i registi. Fontana e Stasi aggiungono_ "Ci piace pensare che nei personaggi di Bentornato Presidente, anche in quelli annidati nei margini più estremi del fotogramma, ognuno di noi riesca a vedere se stesso, i propri difetti, le proprie idiosincrasie... e, riconoscendosi, possa riderne"_.

Arricchiscono il cast anche Ivano Marescotti (Ranieri), Cesare Bocci (Politico bello), Massimo Popolizio (Politico Ruspante).