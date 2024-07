Benji Gregory: il piccolo protagonista della serie ALF, morto a 46 anni

Benji Gregory, ex attore bambino e star della sitcom anni '80 ALF, è scomparso a soli 46 anni. A confermare la sua morte al New York Times è stata la sorella Rebecca Hertzberg-Pfaffinger, affermando che l'uomo e il suo cane guida sono stati trovati morti nella sua auto il 13 giugno scorso.

L'automobile è stata ritrovata nel parcheggio di una banca a Peoria, in Arizona. Hertzberg-Pfaffinger ha annunciato la notizia ai fan in un post su Facebook. Secondo la famiglia, Gregory si sarebbe addormentato e sarebbe morto per un colpo di calore in auto.

Baby star

Al momento, non è stata ancora ufficializzata la causa della morte. Benji Gregory interpretava Brian Tanner, il figlio più giovane della famiglia Tanner nella serie ALF, che racconta la storia di un alieno che vive nella casa di una famiglia in periferia. Nonostante il lavoro nella sitcom sia il più conosciuto della sua carriera, Gregory ha lavorato da guest star in diverse produzioni tra gli anni '80 e i primi anni '90, tra cui A-Team, T.J. Hooker, Fantasy Island e Ai confini della realtà.

ALF protagonista di una scena nell'omonima sitcom

Gregory ha lavorato anche come doppiatore, prestando la propria voce a vari personaggi in serie animate come Fantastico Max, in cui interpretava Ben. Inoltre, ha partecipato a diversi spot tv come The More You Know, nella serie di giochi per bambini I'm Telling, e in un episodio di Fun House. In seguito, Gregory si è allontanato dal mondo della recitazione e da Hollywood, perseguendo altri interessi e arruolandosi anche per breve tempo nella Marina degli Stati Uniti.

Si arruolò nel 2003 e completò il corso per diventare aerografo, specializzandosi in meteorologia e oceanografia. Grazie alla sua esperienza, ha fornito previsioni e avvisi per la sicurezza dell'aviazione e della navigazione. Nel 2005, ricevette un congedo medico dalla Marina dopo essere stato assegnato alla USS Carl Vinson, e sposò Sarah Gregory poco dopo aver completato il servizio militare nel 2006.

Nel 2000, rilasciò un'intervista in cui parlò della sua esperienza in ALF:"Le uniche volte in cui sembrava un lavoro era quando le luci rosse erano accese e faceva davvero caldo. Ricordo che mi arrampicavo sotto al palco e scherzavo con la troupe".