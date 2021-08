Benfica – PSV Eindhoven: stasera su Prime Video la partita valida per i preliminari di Champions League

Stasera su Prime Video, alle 20:30, va in onda, in diretta dall'Estadio da Luz di Lisbona, Benfica-PSV Eindhoven, match d'andata valido per l'ultimo turno dei preliminari di Champions League.

Il Benfica, terza classificata nella Primeira Liga, incontra i vice campioni d'Olanda del PSV Eindhoven in una partita che sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video senza alcun costo aggiuntivo per chi è già abbonato alla piattaforma.

Dalle 23:15 saranno disponibili gli highlights, per non perdersi nulla dei playoff giocati martedì 17 e mercoledì 18 agosto. A commentare Benfica-PSV Eindhoven in studio ci saranno Giulia Mizzoni con Julio Cesar, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. L'inviata a bordo campo sarà Alessia Tarquinio.

A proposito di Champions, ricordiamo che, grazie a un accordo con SKY, la finale di Champions League si potrà vedere via satellite in bar, hotel e ristoranti sul nuovo canale Prime Video Sportsbar, riservato ai gestori dei locali pubblici abbonati a Sky Business.