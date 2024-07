Benedetta Pilato, Gianmarco Saurino contro Elisa Di Francisca: "che insegnamento incredibile ci hai dato

In questa settimana, l'Italia sportiva e non solo si sta raccogliendo davanti al televisore per sostenere gli atleti azzurri impegnati nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Negli ultimi due giorni, il nuoto italiano ha regalato due magnifici ori con il ranista Nicolò Martinenghi e il dorsista Thomas Ceccon. Tuttavia, una vicenda ha acceso i riflettori anche fuori dalle piscine.

Le critiche insensate alla ranista azzurra

Benedetta Pilato ha sfiorato il podio per un solo centesimo, piazzandosi quarta nella finale dei 100 metri rana. Al termine della gara, le sue lacrime di gioia sono state fraintese e pesantemente criticate dall'ex schermitrice Elisa Di Francisca. Il percorso della tarantina non è stato semplice. L'ultimo anno della campionessa mondiale di Budapest 2022 è stato particolarmente difficile. Dopo i mondiali di Fukuoka, ha preso una decisione importante: trasferirsi da Taranto a Torino e cambiare allenatore, passando sotto la guida di Antonio Satta del Centro Nuoto Torino. Ieri, dopo questo periodo di transizione, è riuscita a guadagnarsi la finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nonostante il quarto posto, ha mancato il podio per un centesimo, la ranista ha spiegato in un'intervista con Elisabetta Caporale che le sue lacrime erano di gioia. Durante quest'anno difficile, aveva pensato di non riuscire nemmeno ad arrivare alla finale. Tuttavia, ha tenuto testa alle migliori al mondo, un'impresa notevole per una ragazza di soli 19 anni.

Benedetta Pilato

Durante la trasmissione Notti Olimpiche su Rai 2, Elisa Di Francisca, ex campionessa di scherma, ha criticato aspramente Benedetta Pilato per la sua felicità nonostante il quarto posto: "Non ho capito niente o ci fa o ci è? Fate un'altra intervista per capire cosa voleva dire, con i sottotitoli. Sinceramente non l'ho capita. Ci è rimasta male, obiettivamente male. Non è possibile. Questa intervista è surreale. È assurdo, ma che ci è venuta a fare? Io rabbrividisco, dico solo questo," ha affermato la Di Francisca.

Le parole dell'ex schermitrice sono state duramente criticate sui social. Anche l'attore Gianmarco Saurino ha ripreso un commento critico di Giuseppe Cassarà nei confronti della Di Francisca, scrivendo: "In quest'epoca dove se non vinci non esisti, che insegnamento incredibile ci hai dato". Il commento dell'attore, che abbiamo visto protagonista della serie "Per Elisa - Il caso Claps" su Netflix, è diventato virale su X (ex Twitter).

Anche altri personaggi del mondo dello sport, e soprattutto del nuoto, si sono schierati con Benedetta. Tra questi Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, che commentano il nuoto per la Rai, e il dorsista Matteo Restivo che sulle storie di Instagram ha detto: "Commentare negativamente, mettere in croce una ragazza contenta per il proprio 4° posto è l'emblema della mentalità tossica che porta gli atleti ad avere problemi di salute mentale".