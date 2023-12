BellaMà: scontro tra Vira Carbone e Pierluigi Diaco, rissa verbale e puntata annullata

Duro scontro durante una registrazione di BellaMà. I protagonisti della rissa verbale che ha portato alla cancellazione della puntata sono stati Vira Carbone e Pierluigi Diaco. L'indiscrezione, riportata da Dagospia, assicura che la conduttrice ha abbandonato lo studio senza firmare la liberatoria.

Battibecco Infuocato: Vira Carbone vs Pierluigi Diaco a BellaMà

Vira Carbone, secondo il portale di Roberto D'Agostino, doveva essere ospite di BellaMà lo scorso 7 dicembre insieme a Luana Ravegnini. Gli spettatori del programma di Rai 2 hanno visto solo la conduttrice di Check-up. La puntata, infatti, è stata registrata per una seconda volta dopo lo scontro che ha portato la Carbone ad abbandonare lo studio.

La tensione in studio è cresciuta quando Vira, diventata una star dei social in questi giorni per la gaffe su "pompe, pom.ini e pompette", ha accettato, controvoglia, di ballare e cantare Basta un poco di zucchero e la pillola va giù, l'iconico brano tratto dalla colonna sonora del film Mary Poppins.

Il Playback e le Frecciatine: lo scontro Studio

Il duetto tra la Carboni e Luana Ravegnini non è andato benissimo, la conduttrice di Buongiorno benessere ha chiesto di esibirsi in playback, cosa che avrebbe dato molto fastidio a Diaco.

Da quel momento, il conduttore avrebbe iniziato a punzecchiare la sua ospite, tirando in ballo anche un episodio del 2019, quando la Carbone dimenticò il cellulare acceso e Diaco la rimproverò in maniera decisamente esagerata.

"Mi auguro che stavolta tu non ti sia portata il telefonino", avrebbe detto Pierluigi a Vira Carbone. "Tranquillo, l'ho lasciato in camerino in modalità aereo. Mi rimproveri sempre, ma tu e io siamo amici", è stata la risposta di Vira, come riportato da Dagospia.

L'uscita di scena e la cancellazione della puntata

"Difficile essere amici non sentendosi da cinque anni", avrebbe ribattuto Diaco che poi, rimproverando la Carbone per aver interrotto la malcapitata Luana Ravegnini, ha affermato: "Non dev'essere per niente facile creare sintonia con te".

Alla fine, esasperata dall'atmosfera, Vira Carbone avrebbe lasciato lo studio rifiutandosi di firmare la liberatoria. La puntata è stata registrata nuovamente con la sola Luana Ravegnini, come hanno visto gli spettatori del programma lo scorso sette dicembre.

La versione di Vira Carbone

Vira Carbone, raggiunta da Fanpage, ha smentito la versione di Dagospia: "Per carità, assolutamente no. Diaco è una persona che conosco, che stimo. Non c'è alcuna notizia. Diaco non mi ha fatto niente. Tutto tranquillissimo. Neanche le ho lette queste cose", ha detto la conduttrice al portale

