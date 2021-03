Belen Rodriguez a C'è posta per te: l'abito con i "capezzoli sparati" è da capogiro

Ieri sera l'abito di Belen ha infiammato i social: la modella argentina a C'è posta per te aveva un outfit davvero sexy che mostrava i "capezzoli sparati", come ha sottolineato Luciana Littizzetto.

Ieri sera C'è posta per te ha chiuso facendo il record di ascolti: il programma di Maria De Filippi ha registrato uno share del 30%93 ed è stata visto da più di 6milioni e 500mila spettatori. Parte di questo merito va anche agli ospiti e in particolare a Belen Rodriguez che, ancora una volta, ha fatto parlare di sè grazie all'abito che indossava.

La modella argentina è entrata in studio con un abito rosa cipria che a prima vista poteva sembrare castigatissimo, ma invece metteva in evidenza le sue forme. La prima a prendere ironicamente in giro la modella è stata Luciana Littizzetto, che a Maria ha raccontato le sue disavventure su Tinder.

La comica piemontese vedendo l'outfit della Rodriguez ha commentato " "Ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i capezzoli sparati". Belen le ha risposto: "Ma sai ho riflettuto che ero troppo casta? Ho provato a mettere i copricapezzoli, ma si vedevano lo stesso, ho tolto il reggiseno".

La puntata di C'è posta per te è stata registrata tempo fa, quando Belen non aspettava ancora la sua secondgenita, avuta col fidanzato Antonino Spinalbese. La modella è al quinto mese di gravidanza, e a Verissimo, dopo aver rivelato per la prima volta il sesso della bambina che ha in grembo, ha detto: "sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l'ora di farle tante treccine".