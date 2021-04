Before Pintus, su Prime Video in streaming da oggi

Before Pintus, il nuovo show di Angelo Pintus, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 19 aprile 2021 con tutti gli episodi della prima stagione!

Lo show è composto da otto episodi di circa 40 minuti l'uno e racconterà la vita personale e lavorativa di Angelo, interpretato ovviamente da Angelo Pintus. La serie è stata creata da Maurizio Sangalli e Renata Avidano ed è una vera e propria sit-com, la cui idea è nata diversi anni fa e con il lockdown ha preso finalmente piede dal punto di vista creativo.

La storia di base si basa su una sola domanda: "Com'è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo?". Nelle puntate troviamo molti ospiti, tra comici e vip, tra cui Max Vitale, Rita Pelusio, i PanPers, Gloria Guida, Francesco Renga, Nek, Rossella Brescia, Ninni Bruschetta e molti altri. Nella storia Angelo ha 40 anni e l'unica cosa che gli riesce davvero bene è far ridere gli altri: da esperienze come animatore ai monologhi nei locali il passo è breve, ed è proprio in uno di questi che ha inizio la narrazione della sit-com più attesa di Prime Video.

