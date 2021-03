Bebe Rexha: un uomo si denuda e lei interrompe un live-stream su Instagram

Un uomo, non ancora identificato, si è denudato su Instagram durante una sessione di live-streaming sul profilo di Bebe Rexha, il pomeriggio del 4 marzo intorno alle 14:00, costringendo l'artista ad interrompere immediatamente la diretta.

Rexha appare spesso sulla piattaforma IG Live per parlare della sua vita, della sua salute mentale e delle sue routine di bellezza, spesso con il suo cane Bear come co-protagonista, invitando i fan a unirsi lei. Secondo uno spettatore circa 8.000 persone erano sintonizzate sulla diretta quando i commenti le sono "sfuggiti di mano. Bebe ha detto a tutti di smetterla e subito dopo un tizio si è denudato mandandola su tutte le furie e costringendola a chiudere la diretta."

Rexha, in seguito, ha scelto Twitter per condividere la sua frustrazione con i fan, scrivendo: "Sono sinceramente disgustata. Sto tremando... mi dispiace davvero tanto che sia successa una cosa simile." Durante un'intervista di Variety la cantante ha aggiunto: "Pensavo stesse cercando di essere intelligente... odiando gli haters. Ero così confusa, tipo: 'è uno scherzo? Qualcuno sta filmando un'immagine del proprio schermo?' Ma era chiaramente riconoscibile, era un pene, un cazzo sul mio schermo".

Rexha è stata particolarmente infastidita perché, per quanto lei abbia 31 anni, i suoi fan sono molto giovani: "Sono molto protettiva nei confronti dei miei fan: cosa succederebbe se un ragazzo o una ragazza di 14 anni vedesse una cosa del genere? Sono traumatizzata perché è successo davanti a tutti i miei fan. Mi sono sentita in colpa per questo, quell'uomo mi ha mancato di rispetto."