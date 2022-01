Beavis and Butt-head torneranno con un film per Paramount+, anche se un po' invecchiati (FOTO)

Su Paramount+ sta per arrivare un lungometraggio animato dedicato a Beavis and Butt-Head, ma i due protagonisti sono decisamente avanti con l'età a giudicare da queste immagini...

Un nuovo film di Beavis and Butt-Head è in arrivo su Paramount+, e il creatore Mike Judge ha rivelato che i suoi protagonisti non saranno più tanto giovani...

Come riportato anche da The Wrap, l'ideatore della celebre serie animata anni '90 di MTV ha fatto sapere che presto i suoi personaggi faranno ritorno sullo schermo, solo in versione più adulta.

"Beavis and Butt-Head ritorneranno quest'anno con un nuovo film d'animazione e molto altro su Paramount+. Non abbiamo ancora una data d'uscita ufficiale. Hanno bisogno di tempo per rimettersi in forma" si legge infatti nella caption del tweet condiviso da Judge, che oltre a mostrarci dei bozzetti per il film, ci anticipa anche che qualcos'altro bolle in pentola per la celebre coppia, ovvero una serie nuova di zecca su Comedy Central, che nel 2020 ne ordinò il reboot per due stagioni.

Quello del 2022 sarà però il secondo film per Beavis and Butt-Head, dato che il primo uscì nel 1996 con il titolo "Beavis and Butt-Head Do America".

E voi, eravate fan della serie originale? E cosa vi aspettate da questo nuovo film?