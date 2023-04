Beato chi cucina, La Cucina delle Monache da oggi su Food Network: anticipazioni ed orario

Le monache del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna ci danno appuntamento su Food Network ogni sabato alle 17:45 con il nuovo programma Beato chi cucina. La prima puntata va in onda oggi 8 aprile sul Canale 33 del Digitale Terrestre. Ogni episodio sarà disponibile in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

Nel cuore del centro storico di Bastia Umbra, uno splendido borgo medievale a pochi chilometri da Assisi, si trova l'antico Monastero delle Benedettine di Sant'Anna, dove quattro consorelle fuori dal comune fanno della cucina parte integrante della loro vita monastica.

Il Monastero delle Benedettine di Sant'Anna è un luogo dove si coltiva la mente, l'anima, la terra, e anche la cucina: un patrimonio di ricette finora custodite in un piccolo scrigno, fra gli scaffali dell'antica biblioteca delle monache. È in questa oasi di pace, dove il lavoro della terra e il rapporto con la natura sono motivo di gioia e sorrisi, che vivono delle giovani e brillanti monache, pronte ad aprire le porte della loro cucina. Madre Noemi, abbadessa del Monastero, era destinata alla serie A di pallacanestro, ma ha scelto di essere un'atleta del Signore. Suor Debora, architetto ed esperta in cucina, dopo aver girato il mondo ha trovato il silenzio che cercava in monastero. Suor Miriam, quattro lauree, ha scoperto il vero significato della vita solo nella parola del Signore. Suor Eleonora, novizia, è la più giovane, ma la grinta non le manca; è laureata in psicologia e oggi accoglie le persone che bussano al monastero.

In ogni episodio, le monache, divise in due coppie, si alterneranno ai fornelli. Da una parte Madre Noemi e Suor Debora, le veneziane, e dall'altra Suor Miriam e Suor Eleonora, rispettivamente di Napoli e Treviso. Insieme, tra pentole e mestoli, prepareranno ricette semplici, ma ricche di storia e dei valori di una volta, come la torta umbra al formaggio, i tozzetti (biscotti fatti dalle pazienti mani delle monache da generazioni), il gateau di Santa Chiara, il "torcolo delle monache" (ciambellone soffice e leggero), il pancotto alle verdure, i fagioli in salsa (specialità delle consorelle dell'800)... E molte altre imperdibili delizie!