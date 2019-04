Bear Grylls: la legge del più forte, stasera su National Geographic!

Stasera su National Geographic arriva una nuova miniserie di e con Bear Grylls dal titolo La legge del più forte.

Dalle profondità più estreme ai luoghi più freddi della Terra. Bear Grylls ci accompagna alla scoperta dei luoghi più impervi e ostili presenti in natura. Bear Grylls: La legge del più forte è una serie in 6 episodi, in onda su National Geographic (Sky, 403) da oggi 28 aprile la domenica alle 20.55 che ci porterà nei luoghi più estremi del nostro pianeta mostrandoci gli straordinari modi in cui gli animali si sono adattati alle avversità per sopravvivere.

Michelle Rodriguez durante una puntata del reality Running Wild With Bear Grylls

Il nostro pianeta è cambiato più negli ultimi 40 anni che in qualsiasi altro periodo della sua storia. Gli animali che popolano gli ambienti più ostili della Terra si sono dovuti adattare ai cambiamenti in un vero e proprio battito di ciglia in termini evolutivi. La loro sfida è una sola: adattarsi o morire.

Il conduttore, ultimamente, è tornato sotto i riflettori grazie alla serie interattiva You vs. Wild, disponibile su Netflix dal 10 aprile. Lo show, composto da otto episodi, avrà come protagonista proprio Grylls, impegnato in alcune missioni intorno al mondo, permettendo però agli spettatori di scegliere in che modo si svolgeranno gli eventi mostrati in ogni puntata.